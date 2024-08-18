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09:23, 18 августа 2024Силовые структуры

Счета и имущество директора взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде арестовали

Суд наложил арест на счета директора взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Басманный суд Москвы наложил арест на счета директора взорвавшегося в прошлом году склада в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказались документы, что суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого. Так, под конфискацию попали автомобиль, квартира, загородный участок, а также акции предприятия и 14 счетов в банках.

9 августа 2023 года произошел мощный взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». В результате инцидента ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров, в котором хранилась пиротехника, был полностью разрушен. Открытого горения не возникло, но сильной взрывной волной повредило и соседние постройки на заводе.

В экстренных службах причиной произошедшего назвали человеческий фактор.

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      Мария Винар
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