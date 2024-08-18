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09:27, 18 августа 2024Путешествия

Сотни российских туристов застряли в Египте

Shot: сотни российских туристов застряли в аэропорту Хургады и не могут вылететь

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Сотни российских туристов застряли в аэропорту Хургады и не могут вылететь в Москву. По данным Shot, по состоянию на 6 утра воскресенья, 18 августа, россияне ждут вылета уже более 10 часов.

Изначально вылет самолета Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был состояться накануне в 17 часов. Когда россияне уже ждали подачи лайнера, им сообщили, что рейс переносится сначала на час, потом еще на три часа, а потом и вовсе на 2 часа ночи. Последние озвученные данные — самолет должен был покинуть страну отправления в 05:30.

«И мы до сих пор не вылетели. Информации нет от авиалинии», — сообщила одна из застрявших в Хургаде россиянок.

Все это время туристам не предоставили ни еды, ни воды. Многие из них ожидают вылета вместе с детьми.

Ранее а популярной деревне на Менорке захотели полностью запретить туризм из-за топчущихся на улицах толп туристов.

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      Анастасия Алимпиева
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