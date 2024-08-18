Стало известно об уничтожении большого числа солдат ВСУ в Курской области

Командир «Ахмата» Алаудинов: в Курской области уничтожено много солдат ВСУ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большого числа солдат ВСУ в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, обстановка в регионе контролируется. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении суток предпринимали попытки прорваться на те участки, где находится подразделение Алаудинова. «Ему этого сделать не удалось. Много [солдат] противника уничтожено», — рассказал он.