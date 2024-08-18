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13:54, 18 августа 2024Бывший СССР

В РПЦ назвали нелегитимным запрет Украинской православной церкви

РПЦ: решение о поддержке запрета Украинской православной церкви нелегитимно

Фото: РИА Новости

Решение о поддержке запрета Украинской православной церкви (УПЦ) нелегитимно, прокомментировали в Русской православной церкви (РПЦ) инициативу Всеукраинского совета церквей, передает ТАСС.

«Согласно положению о Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций (статья 11), все решения этого органа принимаются лишь на основе консенсуса, согласия руководителей или полномочных представителей всех религиозных организаций, которые являются членами данного совета», — заявил агентству советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, отметив, что, согласно официальным данным, в состав совета входит также УПЦ.

Как уточнил собеседник агентства, представителей УПЦ на заседание, где приняли решение поддержать запрет Украинской православной церкви, не пригласили, а соответственно, решение «лишено даже элементарных признаков легитимности».

« Они [Представители Всеукраинского совета церквей] понимали, что церковь не будет голосовать за закон, направленный на ее уничтожение», — заявил Балашов, добавив, что УПЦ является крупнейшей по своей численности и по количеству религиозных общин конфессией страны.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о скором запрете канонической Украинской православной церкви в стране. Он говорил о том, что украинским религиозным организациям, подозреваемым в сотрудничестве с Россией и русской церковью, дадут девять месяцев на разрыв связей с Москвой.

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      Елена Торубарова
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