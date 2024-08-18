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02:36, 18 августа 2024Мир

В США предупредили о грядущем важном решении НАТО по Украине

Ветеран ВС США Крапивник: осенью НАТО определится со своей политикой по Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

НАТО в скором времени должна будет принять важное решение, связанное со своей политикой по Украине. Об этом рассказал майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник, передает «МК».

По его словам, уже в сентябре альянсу придется определиться, откажется ли он от «проекта Украина» или будет полноценно в нем участвовать. Крапивник пояснил, что такой прогноз сделан с учетом ситуации на поле боя. Он спрогнозировал полномасштабное отступление украинских войск, предположив, что они потеряют «все, что к востоку от Днепра».

Ранее Украине предрекли серьезные проблемы после атаки на Курскую область. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков писало, что вооруженным силам страны будет сложно поддерживать свою операцию в регионе, в частности, из-за удлинения линий снабжения.

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      Марина Совина
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