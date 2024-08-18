Флориан Филиппо заявил, что Франции следует прекратить поддерживать Украину

Франции следует прекратить финансовую поддержку Украины. Такое мнение выразил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

Французский политик прокомментировал информацию о том, что Германия вынуждена сократить помощь Киеву. «А мы? Когда мы перестанем разоряться, финансируя коррупцию и войну? Стоп, хватит всяких глупостей!» — призвал Филиппо Францию к подобному шагу.

Ранее глава французской партии заявил, что Франция должна выйти из НАТО из-за сведений о подрывах газопровода «Северный поток». По его мнению, подобное действие стоит расценивать как акт войны против Парижа.

До этого стало известно, что Германия сократит объем военной поддержки Украины. Отмечалось, что в бюджете страны не хватает денег на эти цели.