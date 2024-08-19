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19:17, 19 августа 2024Силовые структуры

Адвокат «королевы марафонов» Блиновской объяснил подачу в суд заявления о ее банкротстве

Адвокат Блиновской Морозов: она сможет погасить долг, если ее признают банкротом
Начало событий в новости В налоговой службе высказались об опасении двойного взыскания долга с Блиновской

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Адвокат «королевы марафонов» Елены Блиновской Иван Морозов объяснил, что она сможет погасить долг, если суд признает ее банкротом. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, подача заявления в суд о признании Блиновской банкротом — ее инициатива. Она подала это заявление из СИЗО. Адвокат отметил, что защита «королевы марафонов» его поддерживает. Он сообщил, что они просили суд ввести процедуру банкротства, признать подзащитную банкротом для того, чтобы получить возможность реализовать ее имущество для погашения долга перед налоговой. Морозов подчеркнул, что сейчас у Блиновской два кредитора — Федеральная налоговая служба (ФНС) России и банк ВТБ, у которого в залоге находится ее дом.

Ранее сообщалось, что в налоговой службе опасаются двойного взыскания долгов перед бюджетом с блогера Елены Блиновской.

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      Анна Габай
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