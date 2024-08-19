В налоговой службе высказались об опасении двойного взыскания долга с Блиновской

ФНС заявила об опасении двойного взыскания долга с блогера Блиновской

Начало событий в новости Блиновская покроет долги по уголовному делу за счет продажи имущества

В налоговой службе опасаются двойного взыскания долгов перед бюджетом с блогера Елены Блиновской. Об этом на слушаниях в Арбитражном суде Москвы заявила представитель ФНС, передает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время параллельно в районном суде столицы рассматривается иск прокуратуры Москвы о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету России в результате налогового преступления. Она отметила, что в случае удовлетворения произойдет двойное взыскание задолженности блогера.

Вследствие этого налоговая служба просила суд отложить рассмотрение заявления о банкротстве Блиновской, чтобы она с разрешения следственных органов продала часть своего имущества и погасила долг. Процедура банкротства может затянуться, отметила представитель ФНС, имущество будет реализовано по заниженной стоимости.

В итоге Арбитражный суд Москвы принял решение перенести слушания на 6 ноября, чтобы дождаться приговора по налоговому делу.

Ранее 19 августа юрист Блиновской Иван Морозов заявил, что полученной от продажи имущества суммы хватит для закрытия долга перед налоговой службой в рамках уголовного дела.