В России назвали «проявлением тупости» посещение Суджи американскими журналистами

Сенатор Карасин назвал проявлением тупости посещение Суджи журналистами из США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин осудил посещение журналистами американского издания The Washington Post (WP) Суджи Курской области в сопровождении украинских военных. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Даже необразованному человеку, я уж не говорю о редакторах газет, понятно, что посещение журналистами незаконно оккупированных земель — это проявление тупости и неумение соблюдать международные, межгосударственные приличия. Именно так и надо расценивать это и не только осуждать, но и бороться с этим», — заявил Карасин.

По словам сенатора, действия американских журналистов — это «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности».

Я думаю, что мы будем обращать внимание в самых жестких тонах на то, что делать такие вещи абсолютно провокационно. Самое главное, что это создает очень плохую атмосферу в международных делах Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что журналисты американского издания The Washington Post (WP) приехали в Суджу Курской области в сопровождении украинских военных. Репортаж о жизни в городе опубликован на сайте издания.

Отмечается, что журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень контроля Вооруженных сил Украины и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане. По данным издания, журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.