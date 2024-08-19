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13:11, 19 августа 2024Россия

В России назвали «проявлением тупости» посещение Суджи американскими журналистами

Сенатор Карасин назвал проявлением тупости посещение Суджи журналистами из США

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин осудил посещение журналистами американского издания The Washington Post (WP) Суджи Курской области в сопровождении украинских военных. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Даже необразованному человеку, я уж не говорю о редакторах газет, понятно, что посещение журналистами незаконно оккупированных земель — это проявление тупости и неумение соблюдать международные, межгосударственные приличия. Именно так и надо расценивать это и не только осуждать, но и бороться с этим», — заявил Карасин.

По словам сенатора, действия американских журналистов — это «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности».

Я думаю, что мы будем обращать внимание в самых жестких тонах на то, что делать такие вещи абсолютно провокационно. Самое главное, что это создает очень плохую атмосферу в международных делах

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что журналисты американского издания The Washington Post (WP) приехали в Суджу Курской области в сопровождении украинских военных. Репортаж о жизни в городе опубликован на сайте издания.

Отмечается, что журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень контроля Вооруженных сил Украины и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане. По данным издания, журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

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      Варвара Кошечкина
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