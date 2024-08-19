В России назвали «проявлением тупости» посещение Суджи американскими журналистами

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин осудил посещение журналистами американского издания The Washington Post (WP) Суджи Курской области в сопровождении украинских военных. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Даже необразованному человеку, я уж не говорю о редакторах газет, понятно, что посещение журналистами незаконно оккупированных земель — это проявление тупости и неумение соблюдать международные, межгосударственные приличия. Именно так и надо расценивать это и не только осуждать, но и бороться с этим», — заявил Карасин.
По словам сенатора, действия американских журналистов — это «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности».
Я думаю, что мы будем обращать внимание в самых жестких тонах на то, что делать такие вещи абсолютно провокационно. Самое главное, что это создает очень плохую атмосферу в международных делах
Ранее стало известно, что журналисты американского издания The Washington Post (WP) приехали в Суджу Курской области в сопровождении украинских военных. Репортаж о жизни в городе опубликован на сайте издания.
Отмечается, что журналисты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень контроля Вооруженных сил Украины и увидеть, в каких условиях живут оставшиеся там российские граждане. По данным издания, журналисты опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.