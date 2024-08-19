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22:42, 19 августа 2024Мир

Американский офицер раскрыл положение ВСУ

Офицер Дэвис заявил, что ВСУ находятся почти на пределе своих возможностей

Фото: Unsplash

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис прокомментировал текущее положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис раскрыл положение ВСУ и подчеркнул, что они находятся почти на пределе своих возможностей. По его словам, у Киева больше нет войск.

Кроме того, Украина не обладает такими людскими ресурсами, как Россия. Дэвис отметил, что ВСУ также столкнулись с дефицитом сил противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехники. «У них нет промышленного потенциала, чтобы заменить все свои потери», — заявил военный в отставке.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные раздробили украинские силы в Курской области. Он назвал происходящее невероятной катастрофой для Украины.

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      Марина Совина
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