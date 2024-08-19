Бойца «Ахмата» с ПТСР пытали шокером в отделе полиции в российском городе

Бойца батальона «Ахмат», вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), пытали шокером и били в отделе полиции в Махачкале. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Сестра мужчины в беседе с изданием отметила, что 48-летний военный до инцидента в российском городе получил тяжелую контузию и потерял товарищей на передовой.
После возвращения с фронта психическое состояние бойца, по словам родственницы, резко ухудшилось. Мужчина постоянно разговаривал сам с собой и твердил, что не сдастся в плен. Соседи заявили о его странном поведении в правоохранительные органы.
Мужчину задержали и отвезли в отдел, через некоторое время семье сообщили, что его не стало. На последних прижизненных кадрах военного полицейские били его по спине, стояли у него на ногах и применяли шокер.
Родственники мужчины не владеют информацией, было ли возбуждено уголовное дело по данному факту.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперуполномоченный избил ногами мужчину в полицейском участке.