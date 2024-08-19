Бойца «Ахмата» с ПТСР пытали шокером в отделе полиции в российском городе

Вернувшегося с СВО бойца с ПТСР пытали шокером и били в полиции в Махачкале

Бойца батальона «Ахмат», вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), пытали шокером и били в отделе полиции в Махачкале. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Сестра мужчины в беседе с изданием отметила, что 48-летний военный до инцидента в российском городе получил тяжелую контузию и потерял товарищей на передовой.

После возвращения с фронта психическое состояние бойца, по словам родственницы, резко ухудшилось. Мужчина постоянно разговаривал сам с собой и твердил, что не сдастся в плен. Соседи заявили о его странном поведении в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и отвезли в отдел, через некоторое время семье сообщили, что его не стало. На последних прижизненных кадрах военного полицейские били его по спине, стояли у него на ногах и применяли шокер.

Родственники мужчины не владеют информацией, было ли возбуждено уголовное дело по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оперуполномоченный избил ногами мужчину в полицейском участке.