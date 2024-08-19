Дачникам дадут три года на освоение земельных участков

Депутат Гаврилов: собственников земли обяжут освоить участки в течение трех лет

Дачники и садоводам в России дадут три года на освоение земельных участков. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Законодатели предусмотрели ряд мер на случай, если дача с участком, дом или сад окажутся заброшены, предупредил Гаврилов. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года. В том случае, если гражданин приобрел землю до этого времени, три года на освоение будут отсчитываться с этой даты, пояснил он.

Вышеизложенные меры позволят вернуть дачников на землю, указал Гаврилов. Именно это является конечной целью законопроекта, а не наказание людей, уточнил депутат. Однако если в течение трех лет участок не будет приведен в надлежащее состояние, в отношении собственника действительно могут быть приняты определенные действия, предупредил он.

Ранее стало известно, что у дачников в России могут отобрать участки, если владельцы не освоят их в течение нескольких лет. В Росреестре уточнили, что вышеизложенное коснется в первую очередь собственников проблемных земель: заболоченных или заросших сорняками.