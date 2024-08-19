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03:32, 19 августа 2024Из жизни

Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей

Johnny Mateo

Johnny Mateo. Фото: Lauderhill Police Department

Детектив из США попал за решетку из-за вуайеризма. Об этом пишет NBC Miami.

42-летнего сотрудника полиции Джонни Матео арестовали во вторник, 12 августа, после обвинений, выдвинутых бывшей партнершей. Женщина, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, что Матео снимал ее в порнороликах без ее ведома. По ее словам, она и детектив много лет состояли в романтических отношениях, часто расставались и сходились. После очередного разрыва женщина решила поискать свидетельства измен бывшего партнера. В одном из кухонных ящиков она обнаружила два флеш-накопителя. На них оказались десятки эротических видео с ней и другими женщинами, которые Матео снимал в своей спальне. Женщина заявила, что не давала разрешения на съемку.

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Полиция просмотрела материалы и определила, что камера была спрятана над комодом в спальне. Матео, работавшего в правоохранительных органах с 2017 года, арестовали и заключили под стражу. Он вышел на свободу под залог через сутки. Его ожидает суд.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе арестовали владельца фургона, оборудованного для изнасилований. Полиция смогла поймать насильника с помощью одной из его жертв, которой удалось сбежать.

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      Алиса Дмитриева
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