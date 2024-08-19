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10:00, 19 августа 2024Спорт

«Локомотив» обыграл «Црвену Звезду» в финале UTLC CUP

Фото: пресс-служба турнира

Команда академии московского «Локомотива» стала победителем турнира UTLC CUP — 2024. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

В финале железнодорожники обыграли соперников из сербской «Црвены Звезды» со счетом 3:1, хет-триком в составе россиян отметился Егор Люсин. Клуб из Белграда побеждал на двух предыдущих турнирах.

«В этом году UTLC CUP вновь собрал лучшие футбольные академии стран Евразии. Юные, но такие серьезные ребята, настоящие профессионалы, показали нам яркую, красивую игру и подарили незабываемые эмоции! Спасибо им за это! Все команды — большие молодцы. Отдельную благодарность хочу выразить нашим гостям из других стран. Надеюсь увидеть вас в следующем году. “Локомотив” — с победой! И всем до новых встреч!» — отметил генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Всего в турнире за победу боролись восемь команд лучших футбольных академий из пяти стран — России («Локомотив», «ЦСКА» «Спартак»), Сербии («Црвена Звезда», «Партизан»), Турции («Фатих Карагюмрюк»), Белоруссии («Динамо Минск») и Казахстана («Астана»).

UTLC CUP учрежден ОТЛК ЕРА в 2017 году. Это социальный проект, объединяющий страны на Евразийском континенте, связанные железными дорогами. Помимо футбольного в рамках проекта ежегодно проводится хоккейный турнир.

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      Алексей Гусев
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