Экс-футболист в США помочился на попутчика в самолете

Fox News: экс-футболист помочился на попутчика на рейсе из Бостона в Дублин

Американский экс-футболист помочился на попутчика на рейсе из Бостона, США, в Дублин, Ирландия. Подробностями истории поделился портал Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел 17 августа на борту авиакомпании Delta. Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за недисциплинированного пассажира, которым оказался бывший игрок НФЛ Госдер Черилус. После посадки его взяли под стражу. Остальные путешественники вылетели в Дублин вечером в воскресенье, 18 августа.

Черилус был звездой американского футбола во время учебы в Бостонском колледже — он перешел в команду в 2013 году.

В начале июля пассажир авиакомпании American Airlines разделся на глазах попутчиков и помочился в проходе самолета во время полета. 25-летний мужчина не успел дойти до туалета.

