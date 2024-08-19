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13:29, 19 августа 2024Путешествия

Экс-футболист в США помочился на попутчика в самолете

Fox News: экс-футболист помочился на попутчика на рейсе из Бостона в Дублин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Американский экс-футболист помочился на попутчика на рейсе из Бостона, США, в Дублин, Ирландия. Подробностями истории поделился портал Fox News.

Уточняется, что инцидент произошел 17 августа на борту авиакомпании Delta. Самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за недисциплинированного пассажира, которым оказался бывший игрок НФЛ Госдер Черилус. После посадки его взяли под стражу. Остальные путешественники вылетели в Дублин вечером в воскресенье, 18 августа.

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Черилус был звездой американского футбола во время учебы в Бостонском колледже — он перешел в команду в 2013 году.

В начале июля пассажир авиакомпании American Airlines разделся на глазах попутчиков и помочился в проходе самолета во время полета. 25-летний мужчина не успел дойти до туалета.

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      Алина Черненко
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