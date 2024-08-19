Индекс Мосбиржи упал до минимума более чем за год

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года

В ходе торговой сессии в понедельник, 19 августа, индекс Мосбиржи упал до минимума более чем за год. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индекс опустился ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года. В нижней точке в 13:23 по московскому времени его значение достигало 2787,05 пункта. На момент написания материала падение несколько замедлилось, до 2792,66 пункта.

Падение российского фондового рынка началось в июле на фоне дивидендных выплат крупнейших компаний (котировки акций снижаются после выплаты дивидендов на их величину). На дальнейшее снижение повлияло также решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку с 16 до 18 процентов.

14 августа Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке более чем на час. Как рассказала площадка, это произошло в связи с выявлением программной ошибки. В заявлении биржи было указано, что проблема заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа.