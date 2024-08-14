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17:28, 14 августа 2024Экономика

Мосбиржа назвала причину остановки торгов

Мосбиржа заявила, что торги были остановлены из-за программной ошибки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Торги на фондовом рынке Московской биржи были приостановлены в связи с выявлением программной ошибки, говорится в сообщении площадки.

Отмечается, что указанная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа.

Торги возобновляются с 17:30 в связи с устранением ошибки. «Система готова для снятия заявок и подключения участников», — подчеркивает Мосбиржа.

Таким образом, остановка торгов на фондовом рынке продлилась чуть более часа. Уточняется, что торги на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов площадки, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке проводятся в штатном режиме.

В феврале Мосбиржа приостанавливала торги в связи с аппаратной ошибкой основного сервера. Тогда указывалось, что, согласно действующим процедурам, при подобных происшествиях осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более часа.

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      Дмитрий Воронин
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