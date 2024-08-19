Камала Харрис отреагировала на свое лидерство в соцопросах

Харрис рассказала, что ей еще предстоит заслужить поддержку избирателей

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис рассказала, что ей и ее напарнику на выборах Тиму Уолцу еще предстоит заслужить поддержку американских избирателей. Во время предвыборного тура по штату Пенсильвания она прокомментировала свое лидерство в соцопросах, пишет РИА Новости.

Ранее опрос, проведенный телеканалом CBS и компанией YouGov, выявил, что Харрис с 51 процентом опережает своего конкурента Дональда Трампа на 3 процентных пункта среди потенциальных избирателей. Харрис обгоняет Трампа и по результатам опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с Washington Post и ABC.

«Я очень даже считаю нас аутсайдерами. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы еще заслужить голоса американского народа. Вот почему мы сегодня в этом туре на автобусе», — отметила она.

Ранее Дональд Трамп посетовал, что Камала Харрис может разрушить весь мир. Он уточнил, что «Харрис сломала экономику, границу и, честно говоря, весь мир». Трамп отметил, что у действующего вице-президента США было три с половиной года, чтобы справиться с инфляцией. Он заявил, что вместо этого Харрис все это время жаловалась на экономические проблемы.

Ранее издание The Washington Post, опираясь на результаты опроса, написало, что Камала Харрис победила бы на выборах, если бы они проводились сейчас.