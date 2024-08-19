Житель ДНР использовал телефон сына для передачи информации СБУ

Осужденный за госизмену житель Донецка рассказал об отправке сведений на бот СБУ

Начало событий в новости Появилось видео с сыном задержанного за передачу данных о российских военных Украине

Житель Донецка Евгений Краснобаев, осужденный за госизмену, рассказал на допросе ФСБ, что отец тайно использовал его телефон для отправки данных о российских воинских частях в Telegram-бот Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сам бы он никогда не стал бы так делать. С 2013 года до момента своего задержания он как мог поддерживал отношения со своим отцом. Из-за политики у них были разногласия. Краснобаев отметил, что отца не интересовало его увлечение рисованием и другое хобби.

Он рассказал, что неонацисты из «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в 2014-2016 годах проводили агитацию в школе Херсона, где он учился.

Краснобаев-старший был осужден за шпионаж на 11 лет лишения свободы, его сын получил 13 лет за госизмену.