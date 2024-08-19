Осужденный в ДНР за шпионаж рассказал о передаче данных украинскому полицейскому

Осужденный в ДНР за шпионаж заявил о передаче данных полицейскому на Украине

Осужденный в Донецке на 11 лет тюремного заключения за передачу Киеву координат российских военных Владимир Краснобаев рассказал, что передавал данные сотруднику украинской полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он вышел на контакт с украинской стороной, общаясь в чатах украинских Telegram-каналов. Сначала он обменялся контактами с человеком, в соцсетях которого было написано, что он полицейский. Позже Краснобаев увидел имя этого человека в новостях, где сообщалось, что он является сотрудником полиции в поселке Курахово в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) на марьинском направлении.