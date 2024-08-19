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12:00, 19 августа 2024Силовые структуры

Появилось видео с сыном задержанного за передачу данных о российских военных Украине

ТАСС опубликовал видео с сыном задержанного за госизмену жителя Донецка

Сын жителя Донецка Владимира Краснобаева, осужденного за отправку данных о российских военных частях спецслужбам Украины, рассказал о процессе передачи сведений. Видео с Евгением публикует ТАСС.

На кадрах молодой человек заявляет, что указанная информация передавалась посредством Telegram-ботов через принадлежащий ему смартфон. Данные украинским спецслужбам отец отправлял без ведома сына. По словам Евгения, в сообщениях были координаты и скриншот неизвестной промышленной базы с указанием, что на ней находятся российские военнослужащие.

Ранее суд приговорил Владимира Краснобаева к 11 годам лишения свободы. Сам осужденный заявил, что передавал координаты российских военных сотруднику полиции из Украины.

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      Олеся Мицкевич
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