Лукашенко рассказал о передаче Москве данных о стремящихся попасть в Россию украинцах

Лукашенко: Минск передает Москве данные о стремящихся попасть в Россию украинцах

Минск передает Москве данные об украинцах, стремящихся попасть в Россию через Белоруссию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире канала «Россия 24».

По его словам, Минск сообщает обо всех украинцах, бегущих в Россию через территорию республики, директору ФСБ Александру Бортникову. Он добавил, что в Белоруссию приезжают в том числе семьи с детьми, и это является «залогом того, что они бегут от войны и хотят работать». Таким семьям помогают с получением гражданства, жилья и работы, потому как ни одна из таких семей «плохо себя не вела».