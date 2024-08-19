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10:32, 19 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о передаче Москве данных о стремящихся попасть в Россию украинцах

Лукашенко: Минск передает Москве данные о стремящихся попасть в Россию украинцах
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Минск передает Москве данные об украинцах, стремящихся попасть в Россию через Белоруссию. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире канала «Россия 24».

По его словам, Минск сообщает обо всех украинцах, бегущих в Россию через территорию республики, директору ФСБ Александру Бортникову. Он добавил, что в Белоруссию приезжают в том числе семьи с детьми, и это является «залогом того, что они бегут от войны и хотят работать». Таким семьям помогают с получением гражданства, жилья и работы, потому как ни одна из таких семей «плохо себя не вела».

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      Илья Таксюр
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