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19:17, 19 августа 2024Бывший СССР

МВД Литвы усилило проверку белорусской оппозиции

МВД Литвы: белорусская оппозиция будет тщательнее проверяться
Арнольдас Абрамавичюс

Арнольдас Абрамавичюс. Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters

Проверка белорусских оппозиционных активистов в Литве будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Литовской республики Арнольдас Абрамавичюс.

Заявления о предоставлении убежища от граждан Белоруссии будут проверяться более тщательно из-за угрозы проникновения агентов белорусских спецслужб. МВД Литвы особенно строго проверит представителей белорусской оппозиции, которые запросят статус беженца.

«Те, кто хотел покинуть страну, сделали это сразу после выборов [президента Белоруссии 2020 года]. Все остальные проверяются очень тщательно», — заявил представитель ведомства.

Ранее в Литве преследовали гражданина республики из-за участия в конфликте на Украине на стороне России.

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      Сергей Болиев
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