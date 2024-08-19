МИД обвинил Армению в саботаже соглашения по Сюникскому коридору

Лавров: Армения саботирует соглашение по Сюникскому коридору

Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коридора через Сюникский район Армении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Первый канал.

Глава МИД заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций в Сюникском районе. При этом он подчеркнул, что главным на сегодняшний день является следование духу и букве трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты лидерами России, Азербайджана и Армении в 2020-2022 годах.

Ранее в Баку заявляли, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре. Позднее в Ереване опровергли обвинение в нарушении армянскими военными режима прекращения огня на границе, напомнив при этом о предложении властей Армении создать совместный механизм для расследования подобных нарушений.