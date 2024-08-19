Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 19 августа 2024Бывший СССР

МИД обвинил Армению в саботаже соглашения по Сюникскому коридору

Лавров: Армения саботирует соглашение по Сюникскому коридору
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ереван саботирует договоренность, касающуюся разблокировки коридора через Сюникский район Армении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Первый канал.

Глава МИД заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мира между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций в Сюникском районе. При этом он подчеркнул, что главным на сегодняшний день является следование духу и букве трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты лидерами России, Азербайджана и Армении в 2020-2022 годах.

Ранее в Баку заявляли, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре. Позднее в Ереване опровергли обвинение в нарушении армянскими военными режима прекращения огня на границе, напомнив при этом о предложении властей Армении создать совместный механизм для расследования подобных нарушений.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше