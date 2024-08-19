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04:00, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Модель OnlyFans рассказала о самом безумном запросе подписчика

Жасмин Шерни

Жасмин Шерни. Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Порнозвезда и модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans пакистанского происхождения Жасмин Шерни рассказала о самом безумном запросе подписчика. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск вышел на YouTube.

«Самый сумасшедший запрос, который я получала и который я помню и сегодня, это когда один мужчина попросил меня одеться так, будто я собираюсь нырять с аквалангом. Он хотел, чтобы я хлопала по полу в гостиной», — вспомнила модель. Для выполнения этого запроса, по ее словам, мужчина отправил ей ласты, маску и подводную трубку.

Шерни добавила, что сняла для подписчика несколько роликов в этой тематике, за что он заплатил ей «пару сотен долларов».

Ранее звезда OnlyFans Эшлин Скай раскрыла самый необычный запрос подписчика. Модель рассказала, что однажды ее поклонник заплатил ей 30 тысяч долларов (около 2,5 миллиона рублей) за поездку на Гавайи с другим мужчиной.

До этого модель OnlyFans Мила Монет также рассказала о самом странном запросе от фаната. Модель призналась, что одними из самых странных запросов ее подписчиков на OnlyFans были просьбы прислать им ее фекалии.

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      Олег Давыдов
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