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10:35, 19 августа 2024Россия

Мощный пожар в российском магазине сняли на видео

В Якутске произошел пожар в магазине строительных материалов

В Якутске в магазине строительных материалов в садоводческо-огородническом товариществе Животновод произошел мощный пожар. Местные жители сняли происшествие на видео, которое опубликовал Telegram-канал 14News.

На кадрах видно полыхающее здание магазина и плотный черный дым, поднимающийся в небо. Также можно наблюдать пожарных, готовящихся к тушению огня.

Как уточнили в региональном МЧС, на момент прибытия спасателей крыша магазина и находящегося рядом склада были объяты огнем. Предварительно, площадь возгорания составила 380 квадратных метров. К тушению привлекли 27 человек пожарных и 7 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно о взрыве на нефтехимическом заводе в башкирском Стерлитамаке. В результате пострадали два человека. ЧП произошло в ходе продувки трубопровода.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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