Среда обитания
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18:43, 19 августа 2024Среда обитания

На охрану лесов от пожаров выделили миллиарды рублей

В России на охрану лесов от пожаров выделили более 14 миллиардов рублей

Фото: Павел Усаченко / РИА Новости

Российские власти в 2024 году выделили 14 миллиардов рублей на защиту лесов от пожаров. Как сообщает «Российская газета», это на 200 миллионов больше, чем в 2023 году.

Чтобы бороться с пожарами, в рамках национального проекта «Экология» в регионы отправляют специальную технику, в том числе лесопожарные автомобили. Бороться с огнем помогает не только наземная техника, но самые передовые научно-технические достижения. Например, в Якутии очаги возгорания и путь распространения огня отслеживают при помощи беспилотников.

Ранее стало известно, что изменение климата значительно увеличило вероятность возникновения и интенсивность распространения лесных пожаров. Изменение климата сделало пожароопасные условия в Греции, Канаде и Амазонии более вероятными в два, три и двадцать раз соответственно. В случае с Амазонией ситуация усугубляется вырубкой лесов и расширением сельского хозяйства, что делает леса более уязвимыми к пожарам.

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      Платон Щукин
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