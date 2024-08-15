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04:31, 15 августа 2024Наука и техника

Изменение климата усилило разрушительные пожары

Earth System Science Data: изменение климата усилило разрушительные пожары

Фото: Heino Kalis / Reuters

Ученые Университета Восточной Англии, Центра экологии и гидрологии Великобритании, Метеорологической службы и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды обнаружили, что изменение климата значительно увеличило вероятность и интенсивность лесных пожаров. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth System Science Data.

Был проведен анализ лесных пожаров, произошедших с марта 2023 года по февраль 2024 года. Оказалось, что в Канаде и Амазонии масштабные лесные пожары были почти наверняка вызваны изменением климата (с вероятностью более 99 процентов).
Выбросы углекислого газа от лесных пожаров в 2023-2024 годах составили 8,6 миллиарда тонн, что на 16 процентов выше среднего показателя. Пожары в канадских бореальных лесах оказались особенно разрушительными, выбросив в атмосферу углерода в девять раз больше, чем обычно, что составило почти четверть мировых выбросов от пожаров.

Также выяснилось, что изменение климата сделало пожароопасные условия в Греции, Канаде и Амазонии более вероятными в два, три и двадцать раз соответственно. В случае с Амазонией, ситуация усугубляется вырубкой лесов и расширением сельского хозяйства, что делает леса более уязвимыми к пожарам.

Климатические модели прогнозируют, что частота и интенсивность лесных пожаров будут расти к концу столетия, особенно если выбросы парниковых газов останутся высокими. Например, к 2100 году в Канаде лесные пожары масштаба 2023-2024 годов могут стать в шесть раз более частыми.

Исследователи пришли к выводу, что уменьшение выбросов парниковых газов может минимизировать риски, но даже при этом лесные пожары в будущем будут оставаться серьезной угрозой. Это подчеркивает необходимость адаптации к изменяющимся условиям и мер по снижению воздействия пожаров на общество и экосистемы.

Ранее метеоролог Максим Червяков заявил об увеличении числа катаклизмов в ближайшие годы.

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      Александр Еникеев
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