Начавшийся больше суток назад из-за атаки ВСУ пожар на российской нефтебазе сняли на видео

Don Mash опубликовал видео пожара на промышленных складах в Пролетарске

В сети появилось видео мощного пожара, начавшегося больше суток назад на нефтебазе в Пролетарске после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Ролик подписчика опубликовал Don Mash в Telegram.

На кадрах, снятых утром в понедельник, 19 августа, видно полыхающие промышленные склады. Пламя от пожара и плотный черный дым поднимаются на многометровую высоту.

Ранее стало известно, что в результате пожара пострадали 18 человек.

Пожар на складах в Пролетарске начался после падения обломков БПЛА, сбитых системой противовоздушной обороны утром 18 августа. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, загорелось дизельное топливо. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили районные власти, угроза распространения огня на жилые дома и соседние строения отсутствует.