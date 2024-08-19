Начавшийся больше суток назад из-за атаки ВСУ пожар на российской нефтебазе сняли на видео

В сети появилось видео мощного пожара, начавшегося больше суток назад на нефтебазе в Пролетарске после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Ролик подписчика опубликовал Don Mash в Telegram.
На кадрах, снятых утром в понедельник, 19 августа, видно полыхающие промышленные склады. Пламя от пожара и плотный черный дым поднимаются на многометровую высоту.
Ранее стало известно, что в результате пожара пострадали 18 человек.
Пожар на складах в Пролетарске начался после падения обломков БПЛА, сбитых системой противовоздушной обороны утром 18 августа. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, загорелось дизельное топливо. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили районные власти, угроза распространения огня на жилые дома и соседние строения отсутствует.