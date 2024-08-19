В России указали на большую ошибку Зеленского

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — большая ошибка президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Большая ошибка Зеленского — выступить в направление Курской области. Тем самым он бросил свои единственные резервы, которые не отправлялись в бой ранее. А на других фронтах он терпит поражение. Мы спокойно освобождаем шаг за шагом Донецкую область, продвигаемся на восточном фронте, в Запорожье», — сообщил Джабаров.
Я надеюсь, что мы погоним врага и дальше и что конец этого режима будет совершенно бесславным
Ранее западное издание The Guardian сообщило, что надежда Киева отвлечь Москву от восточного фронта вторжением ВСУ в Курскую область пока не увенчалась успехом. Теперь украинские силы разрываются между двумя фронтами — под Курском и на донецком направлении, и их операции под угрозой срыва.
Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Бойцы ВСУ зашли в Курскую область.