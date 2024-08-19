Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 19 августа 2024Бывший СССР

В России указали на большую ошибку Зеленского

Сенатор Джабаров назвал атаку ВСУ на Курскую область большой ошибкой Зеленского

Фото: Hollie Adams / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — большая ошибка президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Большая ошибка Зеленского — выступить в направление Курской области. Тем самым он бросил свои единственные резервы, которые не отправлялись в бой ранее. А на других фронтах он терпит поражение. Мы спокойно освобождаем шаг за шагом Донецкую область, продвигаемся на восточном фронте, в Запорожье», — сообщил Джабаров.

Я надеюсь, что мы погоним врага и дальше и что конец этого режима будет совершенно бесславным

Владимир Джабаровзаявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее западное издание The Guardian сообщило, что надежда Киева отвлечь Москву от восточного фронта вторжением ВСУ в Курскую область пока не увенчалась успехом. Теперь украинские силы разрываются между двумя фронтами — под Курском и на донецком направлении, и их операции под угрозой срыва.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Бойцы ВСУ зашли в Курскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв произошел на российском нефтехимическом заводе

      Адвокат опроверг освобождение из колонии актера Ефремова

      Жена известного российского телеведущего снялась обнаженной в честь дня рождения

      Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в российском регионе попал на видео

      В России указали на большую ошибку Зеленского

      Вложения в китайскую экономику резко снизились

      Неудовлетворенная россиянка засудила брачное агентство за плохой подбор женихов

      Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил новые функции

      Лукашенко заявил об оттягивании Белоруссией 120 тысяч украинских военных

      Возврат некоторых товаров захотели запретить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше