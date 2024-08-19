Сенатор Джабаров назвал атаку ВСУ на Курскую область большой ошибкой Зеленского

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область — большая ошибка президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Большая ошибка Зеленского — выступить в направление Курской области. Тем самым он бросил свои единственные резервы, которые не отправлялись в бой ранее. А на других фронтах он терпит поражение. Мы спокойно освобождаем шаг за шагом Донецкую область, продвигаемся на восточном фронте, в Запорожье», — сообщил Джабаров.

Я надеюсь, что мы погоним врага и дальше и что конец этого режима будет совершенно бесславным Владимир Джабаров заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее западное издание The Guardian сообщило, что надежда Киева отвлечь Москву от восточного фронта вторжением ВСУ в Курскую область пока не увенчалась успехом. Теперь украинские силы разрываются между двумя фронтами — под Курском и на донецком направлении, и их операции под угрозой срыва.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Бойцы ВСУ зашли в Курскую область.

