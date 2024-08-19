Певица заговорила в аэропорту Германии на албанском языке и была снята с рейса

Певицу Биби Рексу сняли с рейса за разговор в аэропорту Германии на албанском

Американская певица Биби Рекса пожаловалась, что ее сняли с рейса за то, что она заговорила с сотрудником аэропорта Мюнхена на албанском языке. Своей историей она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на публикацию обратило внимание издание New York Post.

34-летняя артистка рассказала, что в субботу, 17 августа, она должна была улететь в США из Германии рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa. Биби Рекса рассказала, что она обратилась к агенту службы безопасности воздушной гавани на албанском, подумав, что это его родной язык. По словам певицы, тот в ответ запретил ей лететь.

«Он не позволил мне узнать его имя и продолжил морально оскорблять меня, чтобы я чувствовала, что он могущественнее, чем на самом деле», — возмутилась в своем видео Биби Рекса, добавив, что ни одна сотрудница Lufthansa не вмешалась и не помогла ей.

Певице удалось выяснить, что мужчина, предположительно, работает в ATSG — авиационной сервисной компании, нанятой немецким перевозчиком. «Я никогда не была так эмоционально истощена, — призналась Биби Рекса. — Lufthansa отправила мне личное сообщение, но я призываю их провести полное расследование, чтобы выяснить, кто этот человек, который злоупотреблял своей властью. На этот раз "извините" не сработает», — подчеркнула расстроенная пассажирка.

В апреле пара американских туристов потеряла 4,4 тысячи долларов из-за отмены рейса Lufthansa. Путешественники пытались сделать новое бесплатное бронирование, однако из-за технических ошибок оно неоднократно исчезало из их учетных записей.