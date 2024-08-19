Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:48, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Познер назвал другом умершего ведущего телемоста СССР — США Донахью

Журналист Познер заявил, что ушедший из жизни Донахью был его близким другом

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный советский и российский журналист Владимир Познер, проводивший вместе с его коллегой из США, известным ведущим и журналистом Филом Донахью телемост СССР — США, прокомментировал новости о его смерти. Слова журналиста приводит ТАСС.

«Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю, извините», — заявил он в беседе с агентством.

О том, что Фил Донахью ушел из жизни, стало известно ранее в понедельник, 19 августа. О случившемся сообщили его близкие. Они заявили, что журналист умер дома, причина смерти не называлась. Телеведущему было 88 лет.

В декабре 1985 года Донахью и Познер провели телемост СССР — США между Ленинградом и Сиэтлом «Встреча в верхах рядовых граждан». Донахью вел свое шоу и получил девять премий «Эмми» как лучший ведущий.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше