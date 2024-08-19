Познер назвал другом умершего ведущего телемоста СССР — США Донахью

Журналист Познер заявил, что ушедший из жизни Донахью был его близким другом

Известный советский и российский журналист Владимир Познер, проводивший вместе с его коллегой из США, известным ведущим и журналистом Филом Донахью телемост СССР — США, прокомментировал новости о его смерти. Слова журналиста приводит ТАСС.

«Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю, извините», — заявил он в беседе с агентством.

О том, что Фил Донахью ушел из жизни, стало известно ранее в понедельник, 19 августа. О случившемся сообщили его близкие. Они заявили, что журналист умер дома, причина смерти не называлась. Телеведущему было 88 лет.

В декабре 1985 года Донахью и Познер провели телемост СССР — США между Ленинградом и Сиэтлом «Встреча в верхах рядовых граждан». Донахью вел свое шоу и получил девять премий «Эмми» как лучший ведущий.