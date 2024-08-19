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20:19, 19 августа 2024Экономика

Производитель iPhone нанял десятки тысяч работников для выпуска новой модели

Тайваньская Foxconn наняла 50 тысяч сотрудников на завод по выпуску iPhone 16

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology нанял десятки тысяч сотрудников для выпуска новой модели iPhone. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания приняла на работу около 50 тысяч человек на свой завод в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Обычно массовый набор сотрудников на завод Foxconn начинается в июле (новые модели Apple традиционно презентует осенью).

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Сообщается, что на прошлой неделе в научно-технологическом парке Foxconn, где собирают iPhone 16, были замечены автобусы с новыми работниками. При этом источники утверждают, что потребность предприятия в персонале в ближайшие месяцы увеличится.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи виртуальных сертификатов на новую линейку смартфонов iPhone 16. Он дает возможность владельцу получить новинки одним из первых в России. Стоимость такого сертификата составляет 25 тысяч рублей, эта цена учитывается при покупке нового устройства.

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