Производитель iPhone нанял десятки тысяч работников для выпуска новой модели

Тайваньская Foxconn наняла 50 тысяч сотрудников на завод по выпуску iPhone 16

Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology нанял десятки тысяч сотрудников для выпуска новой модели iPhone. Об этом пишет «Интерфакс».

Компания приняла на работу около 50 тысяч человек на свой завод в городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Обычно массовый набор сотрудников на завод Foxconn начинается в июле (новые модели Apple традиционно презентует осенью).

Сообщается, что на прошлой неделе в научно-технологическом парке Foxconn, где собирают iPhone 16, были замечены автобусы с новыми работниками. При этом источники утверждают, что потребность предприятия в персонале в ближайшие месяцы увеличится.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи виртуальных сертификатов на новую линейку смартфонов iPhone 16. Он дает возможность владельцу получить новинки одним из первых в России. Стоимость такого сертификата составляет 25 тысяч рублей, эта цена учитывается при покупке нового устройства.