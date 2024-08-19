Раскрыто оптимальное время ношения эрекционного кольца

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который недавно купил силиконовое вибрирующее эрекционное кольцо и задался вопросом по его использованию. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, он решил разнообразить секс с женой, но никогда раньше не пользовался кольцом. «Я попробовал его сначала в одиночку, и оно оказалось довольно тугим, но как мне узнать, не слишком ли это туго? Я помастурбировал и достиг оргазма. Было не больно, но пенис стал заметно жилистым и покраснел», — написал мужчина, обеспокоенный тем, что может нанести себе вред.

В ответ Юзвяк отметил, что небольшое покраснение может быть нормой — кольцо и должно прилегать плотно, чтобы ограничивать кровоток. При этом андролог Чарльз Уэлливер, к которому обратился за советом коуч, уточнил, что оптимальное время ношения эрекционного кольца — не более 30 минут. Доктор также предупредил, что, если цвет полового органа стал фиолетовым, кольцо нужно немедленно снять.

Специалист рекомендовал выбирать силиконовые кольца, которые легко снять. «Если во время ношения между кольцом и пенисом можно просунуть только один палец, значит, вы затянули игрушку слишком туго. Три пальца — слишком свободно. Два пальца — в самый раз», — предложил свой метод определения оптимального радиуса кольца Юзвяк.

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