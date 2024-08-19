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05:01, 19 августа 2024Забота о себе

Раскрыто оптимальное время ношения эрекционного кольца

Фото: Vlada Loshchenko / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который недавно купил силиконовое вибрирующее эрекционное кольцо и задался вопросом по его использованию. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, он решил разнообразить секс с женой, но никогда раньше не пользовался кольцом. «Я попробовал его сначала в одиночку, и оно оказалось довольно тугим, но как мне узнать, не слишком ли это туго? Я помастурбировал и достиг оргазма. Было не больно, но пенис стал заметно жилистым и покраснел», — написал мужчина, обеспокоенный тем, что может нанести себе вред.

В ответ Юзвяк отметил, что небольшое покраснение может быть нормой — кольцо и должно прилегать плотно, чтобы ограничивать кровоток. При этом андролог Чарльз Уэлливер, к которому обратился за советом коуч, уточнил, что оптимальное время ношения эрекционного кольца — не более 30 минут. Доктор также предупредил, что, если цвет полового органа стал фиолетовым, кольцо нужно немедленно снять.

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Специалист рекомендовал выбирать силиконовые кольца, которые легко снять. «Если во время ношения между кольцом и пенисом можно просунуть только один палец, значит, вы затянули игрушку слишком туго. Три пальца — слишком свободно. Два пальца — в самый раз», — предложил свой метод определения оптимального радиуса кольца Юзвяк.

Ранее коуч по сексу и отношениям Эм Кларксон назвала девушке с неизлечимым венерическим заболеванием способ рассказать правду партнеру. Кларксон заверила, что честность — лучшая политика в отношениях.

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      Александра Лисица
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