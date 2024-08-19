The Economist: Сырский скрывал подготовку вторжения ВСУ в Курскую область

Украина поставила своих западных союзников перед фактом, вторгнувшись в Курскую область России, и они не возражали. Детали подготовки к атаке раскрыл журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском Генштабе.

По информации издания, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) ВСУ Александр Сырский пытался всячески скрыть переброску войск к границе. Их перекидывали под предлогом подготовки к скорому российскому наступлению на Сумы, информация о котором появилась в СМИ.

В начале августа бойцы ВСУ начали подозревать, что происходит что-то серьезное, когда им неожиданно выдали снаряжение: новые каски со встроенными наушниками и новые штурмовые винтовки. Они проводили учения на макетах, которые, как стало понятно позже, имитировали российские деревни.

По словам украинских солдат, они не поверили своим командирам, когда им рассказали о планах, посмеялись над этим и пошутили, что сегодня не 1 апреля». «Командир просто улыбнулся, зная, что мы понятия не имеем, что нас ждет», — поделился боец ВСУ по имени Сергей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.