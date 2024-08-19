Рекордное число ипотечных сделок заключили в Москве

Росреестр: в Москве с привлечением ипотеки заключили почти 50 тысяч ДДУ

С января по июль 2024 года в Москве зарегистрировали 48 тысяч 527 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением ипотеки. Об этом сообщил официальный сайт Росреестра.

По его данным, такое количество стало рекордным. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 12 процентов. Если сравнивать январем-июлем 2022 года, то показатель вырос в 1,3 раза.

Однако если сравнивать с пиковым в 2024 году июнем, то в июле количество сделок в новостройках с использованием ипотечных средств уменьшилось почти на 43 процента. Это отражает общую тенденцию к охлаждению спроса на первичном рынке жилья.

Ранее сообщалось, что число сделок по покупке строящегося жилья в Москве в июле упало на 30 процентов в сравнению с июнем. Всего с января по июль было заключено около 52 тысяч договоров по покупке новостроек.

Также есть сведения, что в России ужесточают требования при выдаче льготной ипотеки. В том случае, если сделка не будет соответствовать новым критериям, банк не сможет выдать соответствующую ссуду.