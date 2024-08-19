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15:02, 19 августа 2024Экономика

Торговля России с соседней страной просела

Товарооборот России и Грузии упал на пять процентов в январе-июле

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

По итогам первых семи месяцев 2024 года товарооборот России и Грузии сократился на пять процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до отметки примерно в 1,427 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Национальной службы статистики республики.

За этот период времени суммарная стоимость российского экспорта в Грузию составила около 1,02 миллиарда долларов, снизившись на 6,1 процента в годовом выражении. В свою очередь, совокупная стоимость поставок грузинской продукции в РФ сократилась на 2,2 процента и опустилась до отметки примерно в 407,2 миллиона долларов, уточнили в ведомстве.

В итоге Россия оказалась на втором месте в списке крупнейших торгово-экономических партнеров Грузии с долей в 11,4 процента в структуре внешней торговли республики. Лидером стала Турция, совокупный объем торговли с которой за год увеличился примерно до 1,809 миллиарда долларов в денежном выражении (доля в 14,4 процента). Тройку ключевых партнеров Грузии замкнули США (1,078 миллиарда, 8,6 процента).

Одной из главных категорий грузинского экспорта на российский рынок за это время стало вино. По итогам января-июля поставки этой продукции в РФ увеличились на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2023 года и достигли отметки в 44,7 тысячи тонн. Суммарная стоимость отправленного в Россию грузинского вина составила 121,4 миллиона долларов (плюс 22,4 миллиона), а объемы экспорта выросли на 8,2 тысячи тонн.

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