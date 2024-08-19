Россия ввела новые персональные санкции против Великобритании

МИД России заявил о санкциях против сотрудников аналитических центров Британии

Москва ввела персональные санкции в отношении сотрудников и представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств из-за их антироссийского курса и русофобии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства, опубликованном на официальном сайте.

«Заметную роль во враждебных усилиях Лондона играет ряд действующих в Великобритании аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля. (...) Через общедоступные СМИ и в сети такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», — заявили в МИД.

Санкционный список содержит 32 фамилии сотрудников девяти юридических лиц. Представители МИД также заверили, что работа над расширением стоп-листа будет продолжена.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания не только занимается подготовкой военных Вооруженных сил Украины, но и активно участвует в проведении военных и диверсионных операций. «Безусловно, стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», — отметил дипломат.