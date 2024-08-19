Попова: россиянам с традиционными ценностями не грозит оспа обезьян

Россиянам обозначили взаимосвязь между нетрадиционными ценностями и оспой обезьян — тем, кто следует традиционным ценностям, это заболевание не грозит. Об этом в комментарии Telegram-каналу Shot заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, в России за весь прошедший период выявили только три случая оспы обезьян, и все они были завозными. Попова заверила, что в стране есть все для того, чтобы своевременно выявить заболевание и не допустить его распространения.

«Для России в целом это [заболевание] в целом не представляет никакой опасности. Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в России с ее традиционными ценностями это заболевание как эпидемическое не опасно. Распространения мы не предполагаем, и его не будет», — обозначила Попова.

Ранее эпидемию оспы обезьян назвали чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель: по состоянию на середину августа было зарегистрировано более 14 тысяч случаев инфицирования. Заболевание, в частности, передается половым путем, в том числе нетрадиционным способом.