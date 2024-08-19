Россиянин разместил оправдывающие деятельность террористов материалы и попал под статью

ФСБ: жителя Астраханской области заподозрили в публичном оправдании терроризма

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбуждено в отношении жителя Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигуранта заподозрили в размещении материалов, оправдывающих деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации. Соответствующие материалы он публиковал в Telegram-канале, уточняет ФСБ.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд рассмотрит дело 44-летней жительницы Луганской народной республики о призывах к терроризму. По данным прокуратуры, она опубликовала в сети сообщения, оправдывающие терроризм и призывающие Вооруженные силы Украины совершать теракты в России.