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14:28, 19 августа 2024Силовые структуры

Россиянин разместил оправдывающие деятельность террористов материалы и попал под статью

ФСБ: жителя Астраханской области заподозрили в публичном оправдании терроризма

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбуждено в отношении жителя Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигуранта заподозрили в размещении материалов, оправдывающих деятельность запрещенной в России проукраинской террористической организации. Соответствующие материалы он публиковал в Telegram-канале, уточняет ФСБ.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд рассмотрит дело 44-летней жительницы Луганской народной республики о призывах к терроризму. По данным прокуратуры, она опубликовала в сети сообщения, оправдывающие терроризм и призывающие Вооруженные силы Украины совершать теракты в России.

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      Олеся Мицкевич
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