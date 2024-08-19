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11:11, 19 августа 2024Экономика

Российской нефтепереработке предсказали рекордные результаты

«Ъ»: суточная переработка нефти в России выросла на два процента

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в первой половине августа 2024 года нарастили суточную переработку нефти на два процента, если сравнивать с июльскими показателями. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По их данным, среднесуточный уровень переработки вырос до 760 тысяч тонн. Если НПЗ сумеют сохранить взятые темпы, то это окажется рекордом 2024 года. Наблюдаемую тенденцию связывают с окончанием профилактических ремонтов ряда предприятий. Например, Астраханского и Сургутского заводов «Газпрома».

Отмечается, что в августе 2023 года переработка оценивалась в 758,4 тысячи тонн в сутки.

Ранее сообщалось, что с 12 по 16 августа в России почти на два процента подешевел бензин АИ-95. Однако АИ-92 подорожал на 0,4 процента.

Также есть данные, что с 26 июля по 2 августа фрахт нефтяных танкеров в российских портах вырос в цене на четыре-семь процентов.

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