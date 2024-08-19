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10:26, 19 августа 2024Наука и техника

Стало известно о мощной поддержке БМП-3 штурмовых подразделений

Минобороны: экипажи БМП-3 оказывают мощную поддержку штурмовым подразделениям

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 оказывают мощную поддержку штурмовым подразделениям в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно из поста Минобороны России во VK.

В сообщении отмечается, что военнослужащие мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают противостоять Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Экипажи БМП-3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации», — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее госкорпорация «Ростех» в Telegram сообщила, что в российские войска поставлена новая партия боевых машин БМД-4М и БМП-3 с повышенными характеристиками защищенности.

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      Иван Потапов
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