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10:03, 19 августа 2024Наука и техника

У ВСУ перестал работать Starlink на территории России

«Известия»: у ВСУ перестал работать Starlink на территории России

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал работать спутниковый интернет Starlink на территории России. Об этом с места событий передает корреспондент газеты «Известия».

Проблемы с американским спутниковым интернетом наблюдаются в Курской области, что привело к снижению активности украинских беспилотников.

«Военнослужащие говорят, что у ВСУ перестал работать Starlink на территории России. По этой причине у них снизилась эффективность, также им не удается собрать здесь такую же многочисленную группировку дронов, как в Донбассе», — заявил корреспондент Павел Волков.

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Тем не менее, по его словам, остается опасность со стороны украинских квадрокоптеров DJI серии Mavic.

Ранее ученый из Международного астрономического союза Энтони Маллама заметил, что новые спутники SpaceX Starlink Direct to Cell (DTC) оказались значительно ярче уже выведенных на орбиту моделей.

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      Иван Потапов
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