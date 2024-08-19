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15:52, 19 августа 2024Экономика

Названа сумма украденного при реализации нацпроектов

Генпрокуратура сообщила о краже более 3 млрд рублей при реализации нацпроектов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первом полугодии 2024 года российские прокуроры выявили 58 тысяч нарушений при реализации национальных проектов. Общая сумма украденного составила более трех миллиардов рублей, говорится в публикации на сайте Генпрокуратуры.

Возбуждены более 500 уголовных дел. Среди регионов, где зафиксированы нарушения, выделены Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Курская, Новосибирская, Самарская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ряд проблем связан с неисполнением сроков работ в рамках программ «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология». Общая сумма штрафов превысила 300 миллионов рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 14,8 тысячи лиц.

Ранее прокуратура потребовала изъять защитные сооружения гражданской обороны в корпусах молочного комбината АО «Эйч энд эн» в Самарской области, которые являются имуществом бывшего завода Danone в России. Арбитражный суд Самарской области принял два соответствующих заявления от прокуратуры.

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