В Челябинской области спасатели вывели из леса 85-летнюю пенсионерку

В Троицком районе Челябинской области спасатели вывели из леса 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Пожилая женщина часто гуляет вечером в лесу, однако на этот раз она задержалась дольше обычного, когда вдруг наступили сумерки. В темноте россиянка растерялась и не смогла найти обратную дорогу. Около десяти вечера она обратилась за помощью по телефону 112.

Спасатели Троицкого отряда обследовали лесные тропы и дорожки в районе. На одной из них в 2,5 километрах от 10-го квартала поселка ГРЭС они обнаружили пенсионерку. Медицинская помощь заблудившейся жительнице не понадобилась, ей просто помогли вернуться домой.

В мае заблудившуюся у водопада туристку спасли в Сочи.