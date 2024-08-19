Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:58, 19 августа 2024Моя страна

В Челябинской области спасатели вывели из леса 85-летнюю пенсионерку

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Троицком районе Челябинской области спасатели вывели из леса 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Пожилая женщина часто гуляет вечером в лесу, однако на этот раз она задержалась дольше обычного, когда вдруг наступили сумерки. В темноте россиянка растерялась и не смогла найти обратную дорогу. Около десяти вечера она обратилась за помощью по телефону 112.

Спасатели Троицкого отряда обследовали лесные тропы и дорожки в районе. На одной из них в 2,5 километрах от 10-го квартала поселка ГРЭС они обнаружили пенсионерку. Медицинская помощь заблудившейся жительнице не понадобилась, ей просто помогли вернуться домой.

В мае заблудившуюся у водопада туристку спасли в Сочи.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Умер соведущий Познера и ведущий телемостов СССР — США

      «Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

      В Москве отдыхающие застряли на 50-метровом колесе обозрения в жару и попали на видео

      Пассажирка засудила авиакомпанию из-за тележки с напитками

      Средняя цена аренды «однушки» в Москве резко выросла

      ЕС объявил дату запуска новой системы въезда и выезда для туристов

      МИД объяснил появление иностранных журналистов в оккупированной ВСУ части Курской области

      Россиянкам посоветовали носить кокошник с леопардовым принтом

      Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

      В Египте появится водородный небоскреб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше