В Эстонии пройдет «Яростный волк» НАТО

В Эстонии с 19 по 23 августа проведут учения НАТО «Яростный волк»

В Эстонии с 19 по 23 августа проведут военные учения НАТО Furious Wolf («Яростный волк»). Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Сил обороны республики.

Отмечается, что мероприятия направлены на укрепление сотрудничества и усиление интеграции между элементами сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве. Как отметили в эстонском генштабе, учения «Яростный волк» проводятся в Прибалтике два раза в год. В них примут участие истребители Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Италии. Они проведут маневры над городами Тапа и Раквере, а также над центральным полигоном Сил обороны Эстонии. Часть полетов пройдет на малых высотах, однако самолеты не опустятся ниже 152 метров.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Казахстан проведут совместные военные учения «Золотой орел-2024». Военные маневры будут проходить до 24 августа у казахстанского города Жаркент, расположенного в 30 километрах от границы с Китайской Народной Республикой.