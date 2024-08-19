Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 19 августа 2024Бывший СССР

В Эстонии пройдет «Яростный волк» НАТО

В Эстонии с 19 по 23 августа проведут учения НАТО «Яростный волк»

Фото: Sergei Stepanov / Xinhua / Globallookpress.com

В Эстонии с 19 по 23 августа проведут военные учения НАТО Furious Wolf («Яростный волк»). Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Сил обороны республики.

Отмечается, что мероприятия направлены на укрепление сотрудничества и усиление интеграции между элементами сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве. Как отметили в эстонском генштабе, учения «Яростный волк» проводятся в Прибалтике два раза в год. В них примут участие истребители Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Италии. Они проведут маневры над городами Тапа и Раквере, а также над центральным полигоном Сил обороны Эстонии. Часть полетов пройдет на малых высотах, однако самолеты не опустятся ниже 152 метров.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Казахстан проведут совместные военные учения «Золотой орел-2024». Военные маневры будут проходить до 24 августа у казахстанского города Жаркент, расположенного в 30 километрах от границы с Китайской Народной Республикой.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

      Казахстан разделит водные территории с Китаем

      Компания россиян устроила заезды по дорогам на ванне и попала под проверку

      Более 121 тысячи россиян эвакуировали из региона на границе с Украиной

      Поставки российского угля за рубеж начали расти в цене

      Трамп оценил внешность Харрис словами «я выгляжу лучше»

      Подсчитан процент россиян с финансовой подушкой

      Выявлена причина вымирания бананов

      В российском регионе нашли подземные склепы

      Путин решил рассказать Пашиняну о визите в Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше