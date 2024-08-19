Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 19 августа 2024Бывший СССР

В МИД Азербайджана назвали цели договора с Арменией

Глава МИД Азербайджана: договор с Ереваном должен устранить риски претензий

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мирный договор Баку и Еревана должен устранить риски будущих территориальных претензий двух стран друг к другу. Цели мирных соглашений с Арменией назвал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его интервью публикует в Telegram газета «Известия».

«Для нас основным вопросом является то, что все территориальные претензии, которые имеются, они должны быть полностью устранены», — заявил дипломат.

Байрамов добавил, что Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, при условии, что Армения откажется от необоснованных претензий к Азербайджану.

Ранее о готовности Москвы участвовать в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, необходимость участия в событиях на Южном Кавказе Москве диктует «историческая вовлеченность» России в ситуацию в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» позвал российских солдат-срочников в Курскую область. Павшим он обещает место в раю

      Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

      Против дочерней компании «Лукойла» завели дело о завышении цен на бензин

      Минобороны показало кадры уничтожения «Вихрями» украинских бойцов и техники под Курском

      Алиев заявил о подтверждающих союзнические отношения договорах России и Азербайджана

      В США умер известный 48-летний российский бодибилдер и актер

      Внешность Собчак в леопардовом платье и шляпе оценили в сети фразой «старуха Шапокляк»

      В российском регионе десятилетний гимназист поджигал автомобили и попался

      Раскрыта новая угроза потепления в Арктике

      У рэпера Macan обнаружили долг перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше