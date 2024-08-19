В МИД Азербайджана назвали цели договора с Арменией

Глава МИД Азербайджана: договор с Ереваном должен устранить риски претензий

Мирный договор Баку и Еревана должен устранить риски будущих территориальных претензий двух стран друг к другу. Цели мирных соглашений с Арменией назвал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его интервью публикует в Telegram газета «Известия».

«Для нас основным вопросом является то, что все территориальные претензии, которые имеются, они должны быть полностью устранены», — заявил дипломат.

Байрамов добавил, что Баку нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, при условии, что Армения откажется от необоснованных претензий к Азербайджану.

Ранее о готовности Москвы участвовать в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, необходимость участия в событиях на Южном Кавказе Москве диктует «историческая вовлеченность» России в ситуацию в регионе.

