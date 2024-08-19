В Приднестровье назвали насыщение Молдавии оружием фактором дестабилизации

Глава МИД ПМР назвал насыщение Молдавии оружием фактором дестабилизации

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что считает фактором дестабилизации насыщение Молдавии западным оружием. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, многомиллионные инвестиции в военный сектор Молдавии и регулярные совместные учения молдавских военных с контингентами стран НАТО усилят дестабилизацию в условиях неурегулированности молдавско-приднестровского конфликта.

Он добавил, что эти процессы уже давно пересекли границы, очерченные конституционным нейтралитетом республики, поэтому молдавские должностные лица придумывают любые аргументы, чтобы оправдать перед обществом потенциальный отказ от нейтрального статуса.

«Кстати, согласно опросам, нейтралитет страны до сих пор поддерживает большинство населения Молдовы», — заключил министр.

Ранее в Приднестровье заявили о готовности к диалогу с Санду. Президент ПМР Вадим Красносельский сообщил, что любой диалог лучше всякого рода напряженности.

