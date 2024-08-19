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14:41, 19 августа 2024Мир

В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме

В Швеции задержали 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме

Фото: Fredrik Persson / TT News Agency / Reuters

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в совершении террористического преступления в иностранном государстве. Об этом пишет TV4.

«В прошлую пятницу в Стокгольме арестовали мужчину. Он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране», — сообщил пресс-секретарь СЭПО Фредрик Хультгрен-Фриберг.

Ранее мужчина был объявлен в розыск в России. По словам прокурора Матса Юнгквиста, подозреваемого обвиняют в терроризме в европейской стране, о чем свидетельствует выдача европейского ордера на его арест.

Подробности дела прокурор раскрывать не стал. Он также отказался комментировать гражданство 41-летнего мужчины, подчеркнув, что по делу была запрошена особая конфиденциальность.

Ранее журналисты немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц. Он работал инструктором по дайвингу и на данный момент является подозреваемым в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, считают немецкие СМИ.

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      Лина Пивоварова
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