В Швеции задержали русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме

В Швеции задержали 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в терроризме

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала 41-летнего русскоязычного мужчину по подозрению в совершении террористического преступления в иностранном государстве. Об этом пишет TV4.

«В прошлую пятницу в Стокгольме арестовали мужчину. Он подозревается в совершении террористического преступления в другой стране», — сообщил пресс-секретарь СЭПО Фредрик Хультгрен-Фриберг.

Ранее мужчина был объявлен в розыск в России. По словам прокурора Матса Юнгквиста, подозреваемого обвиняют в терроризме в европейской стране, о чем свидетельствует выдача европейского ордера на его арест.

Подробности дела прокурор раскрывать не стал. Он также отказался комментировать гражданство 41-летнего мужчины, подчеркнув, что по делу была запрошена особая конфиденциальность.

Ранее журналисты немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD узнали, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц. Он работал инструктором по дайвингу и на данный момент является подозреваемым в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, считают немецкие СМИ.