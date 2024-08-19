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19:29, 19 августа 2024Мир

В США признали неспособность Запада победить Россию и захватить ее ресурсы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: у Запада не было шансов разделить Россию

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

У стран Запада изначально не было шансов победить Россию, разделить на отдельные государства и захватить ее ресурсы. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Cyrus Janssen.

«Идея была в том, чтобы нанести поражение России, а затем лишить ее полезных ископаемых и сельскохозяйственных ресурсов, а затем разделить на множество вассальных государств», — заявил Макгрегор.

Бывший советник Пентагона добавил, что Запад не смог воплотить свой план, так как «не было никаких шансов на то, что это произойдет».

Макгрегор добавил, что с помощью украинского конфликта западные страны надеялись ослабить Россию. По его словам, это помогло бы установить контроль над государством.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что на Западе нашли замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как он превратился из «полезного идиота» в обычного.

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      Елизавета Мытарева
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